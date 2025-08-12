ManCity eröffnet Rodrygo-Poker

Manchester City hat das Interesse an Rodrygo hinterlegt und erste Gespräche über einen Wechsel des Brasilianers von Real Madrid zu den Skyblues aufgenommen. Das berichtet ‚Sky‘. Unklar ist derzeit jedoch noch, ob sich die Engländer aktuell einen festen Transfer des 24-Jährigen leisten können. Dem Vernehmen nach rufen die Königlichen eine Ablöse von 100 Millionen Euro für den unzufriedenen Flügelstürmer auf, der 2019 für 45 Millionen vom FC Santos nach Madrid gewechselt war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse zeigten zuletzt auch Paris St. Germain, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur. Rodrygo selbst habe trotz einiger Unstimmigkeiten laut dem Bezahlsender noch keine klare Entscheidung getroffen, den Verein zu verlassen. Manchester wiederum hat als Alternative auch Xavi Simons (22) von RB Leipzig im Visier.