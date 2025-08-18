Menü Suche
Bayer trifft Hincapié-Entscheidung

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Sorgen um Piero Hincapié @Maxppp

Piero Hincapié soll auch über den Sommer hinaus bei Bayer Leverkusen bleiben. Wie Fabrizio Romano berichtet, hegt die Werkself keine Absichten, den Innenverteidiger zu verkaufen. Trainer Erik ten Hag sieht den 23-Jährigen als Schlüsselspieler an. Sollte ein Interessent jedoch die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro ziehen, wären dem Vizemeister die Hände gebunden.

Um den Ecuadorianer ranken sich immer wieder Abschiedsgerüchte. Klubs aus der Premier League, unter anderem der FC Chelsea, haben Hincapié auf dem Zettel, scheinen in der laufenden Wechselperiode aber, mit Ausnahme der Ausstiegsklausel, keine Chance auf eine Zusammenarbeit zu haben.

