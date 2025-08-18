Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Pavard wird Barça angeboten

von Luca Hansen - Quelle: Sport
Pavard schaut an der Kamera vorbei @Maxppp

Benjamin Pavard möchte gerne in Europa bleiben. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wurde der Defensivmann dem FC Barcelona angeboten. In Katalonien wird man dem Blatt zufolge vorerst nicht zuschlagen, da man sich auf die noch ausstehenden Registrierungen von Wojciech Szczesny (35), Gerard Martín (23), Roony Bardghji (19) und Marc Bernal (18) fokussiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell steht Pavard noch bei Inter Mailand unter Vertrag, darf die Nerazzurri aber für 20 bis 25 Millionen Euro verlassen. Der Berater des 29-Jährigen ist Pini Zahavi, der auch Barça-Trainer Hansi Flick und Stürmer Robert Lewandowski (36) vertritt und gute Beziehungen zu den Blaugrana pflegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Serie A
Barcelona
Inter Mailand
Benjamin Pavard

Weitere Infos

La Liga La Liga
Serie A Serie A
Barcelona Logo FC Barcelona
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert