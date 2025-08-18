Pavard wird Barça angeboten

Benjamin Pavard möchte gerne in Europa bleiben. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wurde der Defensivmann dem FC Barcelona angeboten. In Katalonien wird man dem Blatt zufolge vorerst nicht zuschlagen, da man sich auf die noch ausstehenden Registrierungen von Wojciech Szczesny (35), Gerard Martín (23), Roony Bardghji (19) und Marc Bernal (18) fokussiert.

Aktuell steht Pavard noch bei Inter Mailand unter Vertrag, darf die Nerazzurri aber für 20 bis 25 Millionen Euro verlassen. Der Berater des 29-Jährigen ist Pini Zahavi, der auch Barça-Trainer Hansi Flick und Stürmer Robert Lewandowski (36) vertritt und gute Beziehungen zu den Blaugrana pflegt.