Spurs verlängern mit Spence

Tottenham Hotspur verlängert vorzeitig mit Außenverteidiger Djed Spence. Wie die Londoner mitteilen, hat der 25-Jährige sein Arbeitspapier langfristig ausgedehnt, eine genaue Laufzeit wird nicht genannt. Der ursprüngliche Kontrakt wäre noch bis 2028 gültig gewesen. Bei Tottenham zählt Spence auch dank seiner Flexibilität für beide defensiven Außenbahnen mittlerweile zum Stammpersonal.

Dabei war Spence seit seiner Verpflichtung für knapp 15 Millionen Euro im Sommer 2022 zunächst mehrfach verliehen worden. Erst an Stade Rennes, im Anschluss an Leeds United und den FC Genua. In der vergangenen Saison behielt Tottenham den gebürtigen Londoner an Bord und Spence wusste in wettbewerbsübergreifend 35 Pflichtspielen zu überzeugen.