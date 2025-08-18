Gespräche laufen: Weigl vor Gladbach-Flucht?

Julian Weigl ist bei Borussia Mönchengladbach nicht mehr unantastbar. In der vergangenen Saison noch Vize-Kapitän und Dauerbrenner gehört der 29-Jährige zur neuen Spielzeit nicht mal mehr dem Mannschaftsrat an und muss sich zumindest vorerst mit einem Bankplatz zufriedengeben.

Die veränderte Rolle könnte den Mittelfeldstrategen zur Flucht bewegen. Wie die saudische Sportzeitung ‚Okaz Sports‘ berichtet, befindet sich Weigl, der vertraglich bis 2028 an die Fohlen gebunden ist, in Verhandlungen mit dem Al Shabab FC.

In Gladbach gehört der ehemalige Dortmunder zu den Topverdienern, sodass sich der Bundesligist wohl mit einem Abgang anfreunden könnte. Insbesondere, da es sowohl mit Rocco Reitz (23) und Philipp Sander (27), die beim gestrigen DFB-Pokalspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst (3:2) den Vorzug vor Weigl erhielten, als auch mit Jens Castrop (22) und Oscar Fraulo (21) Alternativen zur Genüge gibt.