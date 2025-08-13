Menü Suche
Premier League

Mehrere Klubs wollen Bailey

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
Leon Bailey lässt sich feiern @Maxppp

Bei Aston Villa ist Leon Bailey außen vor und könnte deshalb eine neue Herausforderung suchen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat die AS Rom bereits Kontakt zu den Villans aufgenommen, um den Jamaikaner in die Serie A zu holen. Auch Klubs aus Saudi-Arabien sowie Besiktas sind am Flügelspieler interessiert.

Beim englischen Erstligisten läuft der Vertrag des 28-Jährigen noch bis 2027. Vor vier Jahren hatte der Klub aus Birmingham für Bailey 32 Millionen Euro an Bayer Leverkusen überwiesen, nach einer starken Saison 2023/24 folgte in der abgelaufenen Spielzeit ein Leistungseinbruch. Nach 144 Pflichtspielen könnte daher jetzt Schluss sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
