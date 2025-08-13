Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Drei Bundesligisten baggern an Irving

von Fabian Ley - Quelle: The Scotsman
1 min.
Andrew Irving schießt @Maxppp

Gleich mehrere Bundesligisten mischen offenbar im Rennen um Andrew Irving von West Ham United mit. Laut der schottischen Tageszeitung ‚The Scotsman‘ haben der 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart den Premier League-Klub kontaktiert und sich nach dem zentralen Mittelfeldspieler erkundigt. Die Liste der Mitbewerber ist allerdings lang, auch Sturm Graz, die schottischen Spitzenklubs Glasgow Rangers und Celtic Glasgow sowie namentlich nicht genannte Serie A-Klubs seien interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erfahrung in Deutschland hat der 25-Jährige bereits gesammelt. In der Saison 2021/22 hatte Irving 27 Partien für den damaligen Drittligisten Türkgücü München absolviert, ehe es ihn nach Österreich zu Austria Klagenfurt zog. 2023 folgte der Wechsel zu West Ham mit einer direkten Rückleihe zu Klagenfurt. Der Linksfuß, der im Juni sein Debüt für die schottische A-Nationalmannschaft feierte, kam bei den Hammers in der vergangenen Spielzeit nur elfmal zum Einsatz und strebt für mehr Spielzeit einen Tapetenwechsel an. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Stuttgart
Köln
M'gladbach
West Ham
Andrew Irving

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Köln Logo 1. FC Köln
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
West Ham Logo West Ham United
Andrew Irving Andrew Irving
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert