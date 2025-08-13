Drei Bundesligisten baggern an Irving

Gleich mehrere Bundesligisten mischen offenbar im Rennen um Andrew Irving von West Ham United mit. Laut der schottischen Tageszeitung ‚The Scotsman‘ haben der 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart den Premier League-Klub kontaktiert und sich nach dem zentralen Mittelfeldspieler erkundigt. Die Liste der Mitbewerber ist allerdings lang, auch Sturm Graz, die schottischen Spitzenklubs Glasgow Rangers und Celtic Glasgow sowie namentlich nicht genannte Serie A-Klubs seien interessiert.

Erfahrung in Deutschland hat der 25-Jährige bereits gesammelt. In der Saison 2021/22 hatte Irving 27 Partien für den damaligen Drittligisten Türkgücü München absolviert, ehe es ihn nach Österreich zu Austria Klagenfurt zog. 2023 folgte der Wechsel zu West Ham mit einer direkten Rückleihe zu Klagenfurt. Der Linksfuß, der im Juni sein Debüt für die schottische A-Nationalmannschaft feierte, kam bei den Hammers in der vergangenen Spielzeit nur elfmal zum Einsatz und strebt für mehr Spielzeit einen Tapetenwechsel an. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.