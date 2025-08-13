Union holt Bogdanov

Union Berlin bedient sich in Liga zwei. Wie die Köpenicker mitteilen, wechselt Dmytro Bogdanov von Dynamo Dresden in die Hauptstadt. Für den 18-jährigen Angreifer wird eine niedrige sechsstellige Ablösesumme fällig.

Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt schwärmt: „Dmytro ist ein talentierter, körperlich starker Stürmer mit großem Torinstinkt. Trotz seines jungen Alters hat er schon wertvolle Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Wir wollen ihm bei Union die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Unser Ziel ist es, ihn behutsam an das Niveau im Männerbereich heranzuführen und ihm dafür optimale Bedingungen zu bieten.“