Bundesliga
Union holt Bogdanov
1 min.
@Maxppp
Union Berlin bedient sich in Liga zwei. Wie die Köpenicker mitteilen, wechselt Dmytro Bogdanov von Dynamo Dresden in die Hauptstadt. Für den 18-jährigen Angreifer wird eine niedrige sechsstellige Ablösesumme fällig.
Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Union Berlin @fcunion – 19:01
🚨 Sturm-Juwel für Union!Bei X ansehen
Der 18-jährige Mittelstürmer Dmytro #Bogdanov 🇺🇦 wechselt von Dynamo Dresden zum 1. FC Union Berlin.
Er trainiert ab sofort fest mit den Profis und sammelt parallel wertvolle Spielpraxis in unserer U19.
Willkommen in Berlin! ❤️🤍
#FCUnion
Der 18-jährige Mittelstürmer Dmytro #Bogdanov 🇺🇦 wechselt von Dynamo Dresden zum 1. FC Union Berlin.
Er trainiert ab sofort fest mit den Profis und sammelt parallel wertvolle Spielpraxis in unserer U19.
Willkommen in Berlin! ❤️🤍
#FCUnion
Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt schwärmt: „Dmytro ist ein talentierter, körperlich starker Stürmer mit großem Torinstinkt. Trotz seines jungen Alters hat er schon wertvolle Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Wir wollen ihm bei Union die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Unser Ziel ist es, ihn behutsam an das Niveau im Männerbereich heranzuführen und ihm dafür optimale Bedingungen zu bieten.“
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden