Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Union holt Bogdanov

von Lukas Weinstock - Quelle: fc-union-berlin.de
1 min.
Dmytro Bogdanov (m.) im Trikot von Dynamo Dresden @Maxppp

Union Berlin bedient sich in Liga zwei. Wie die Köpenicker mitteilen, wechselt Dmytro Bogdanov von Dynamo Dresden in die Hauptstadt. Für den 18-jährigen Angreifer wird eine niedrige sechsstellige Ablösesumme fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Union Berlin
🚨 Sturm-Juwel für Union!

Der 18-jährige Mittelstürmer Dmytro #Bogdanov 🇺🇦 wechselt von Dynamo Dresden zum 1. FC Union Berlin.

Er trainiert ab sofort fest mit den Profis und sammelt parallel wertvolle Spielpraxis in unserer U19.

Willkommen in Berlin! ❤️🤍

#FCUnion
Bei X ansehen

Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt schwärmt: „Dmytro ist ein talentierter, körperlich starker Stürmer mit großem Torinstinkt. Trotz seines jungen Alters hat er schon wertvolle Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Wir wollen ihm bei Union die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Unser Ziel ist es, ihn behutsam an das Niveau im Männerbereich heranzuführen und ihm dafür optimale Bedingungen zu bieten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Dresden
Union Berlin
Dmytro Bohdanov

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Dmytro Bohdanov Dmytro Bohdanov
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert