VfB: 25-Millionen-Offerte für Leweling

Jamie Leweling zieht Interesse aus der Premier League auf sich. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Nottingham Forest dem VfB Stuttgart in den vergangenen Tagen ein Angebot unterbreitet. Die Offerte von 20 Millionen Euro Sockelablöse zuzüglich fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen lehnte der VfB aber postwendend ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leweling gehört beim DFB-Pokalsieger zu den absoluten Leistungsträgern und ist dem Bericht zufolge daher aktuell unverkäuflich. Zudem steht der Rechtsaußen im Schwabenland noch bis 2029 unter Vertrag, sodass die Stuttgarter keinerlei Verkaufsdruck verspüren.