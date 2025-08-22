Premier League
ManCity verkündet wichtige Verlängerung
@Maxppp
Manchester City setzt auch weiterhin auf Rúben Dias. Wie die Engländer verkünden, hat der 28-jährige Abwehrchef sein Arbeitspapier um drei Jahre bis 2029 verlängert.
Manchester City @ManCity – 11:02 Bei X ansehen
Dias war 2020 für 72 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach Manchester gekommen und räumte seither alle Titel ab, die es zu gewinnen gibt. Beim 4:0-Sieg in Wolverhampton zum Premier League-Saisonstart am vergangenen Wochenende spielte der Portugiese 90 Minuten durch.
