ManCity verkündet wichtige Verlängerung

Manchester City setzt auch weiterhin auf Rúben Dias. Wie die Engländer verkünden, hat der 28-jährige Abwehrchef sein Arbeitspapier um drei Jahre bis 2029 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dias war 2020 für 72 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach Manchester gekommen und räumte seither alle Titel ab, die es zu gewinnen gibt. Beim 4:0-Sieg in Wolverhampton zum Premier League-Saisonstart am vergangenen Wochenende spielte der Portugiese 90 Minuten durch.