Kommentar 15
Neuer Preis für Weiper

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
Nelson Weiper im Dress von Mainz 05 @Maxppp

Für einen Transfer von Nelson Weiper noch vor Transferschluss am 1. September ist nun ein neuer Preis im Umlauf. Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnte der Stürmer von Mainz 05 für eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich zu haben sein. Im Juli war noch von 14 Millionen die Rede.

Weipers Vertrag am Bruchweg ist nur noch für diese Saison gültig. Um einen ablösefreien Wechsel 2026 zu verhindern, drängt Mainz mittlerweile auf einen Transfer. Der VfB Stuttgart hat angebissen – doch auch in England hat der 20-jährige Mittelstürmer nach seinen starken Auftritten bei der U21-EM einen Markt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
