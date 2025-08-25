50 Millionen: Zwei Neue für die Wolves

Die Wolverhampton Wanderers stehen vor einem kostspieligen Doppelschlag. Wie Fabrizio Romano berichtet, soll der Transfer von Innenverteidiger Ladislav Krejci (26) in dieser Woche finalisiert werden. Für den tschechischen Nationalspieler kassiert der FC Girona 30 Millionen Euro.

Laut ‚Express & Star‘ zeichnet sich darüber hinaus die Verpflichtung von Offensivspieler Christantus Uche (22) ab. Die Verhandlungen mit dem FC Getafe laufen noch, knapp 20 Millionen Euro stehen für den Nigerianer (zwei Länderspiele) als Ablöse im Raum.