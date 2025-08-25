Menü Suche
Kommentar 18
FT-Kurve Bundesliga

Bundesliga: Die FT-Topelf des 1. Spieltags

Der erste Spieltag der neuen Bundesligasaison ist im Kasten. Der FC Bayern überrollt beim Bundesliga-Auftakt RB Leipzig mit 6:0 und stellt damit bereits die halbe Topelf. Der FC Augsburg und Union Berlin fahren wichtige Siege ein.

von Die Redaktion
1 min.
Ansah und Olise Spieler des Spieltags @Maxppp

Spieler des Spieltags: Michael Olise

30 Scorerpunkte sammelte Michael Olise in seiner ersten Bundesligasaison. Was der Franzose am Freitagabend gegen RB Leipzig ablieferte, deutet auf eine womöglich noch bessere Saison hin. Traumsolos, Tempodribblings und zwei Treffer entschieden das Spiel zugunsten der Bayern bereits in der ersten Halbzeit. Olise nahm die RB-Defensive fast schon im Alleingang auseinander und zählt nicht von ungefähr zu den spektakulärsten Spielern der Liga. Viel besser geht es eigentlich nicht mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute
Wer war euer Spieler des 1. Spieltags?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

FC Bayern - Leipzig 6:0
Frankfurt - SV Werder 4:1
Leverkusen - Hoffenheim 1:2
Freiburg - Augsburg 1:3
Union - VfB Stuttgart 2:1
Heidenheim - VfL Wolfsburg 1:3
St. Pauli - Dortmund 3:3
Mainz 05 - 1. FC Köln 0:1
M’gladbach - HSV 0:0

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (18)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Michael Olise

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Michael Olise Michael Olise
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert