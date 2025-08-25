Bundesliga: Die FT-Topelf des 1. Spieltags

Der erste Spieltag der neuen Bundesligasaison ist im Kasten. Der FC Bayern überrollt beim Bundesliga-Auftakt RB Leipzig mit 6:0 und stellt damit bereits die halbe Topelf. Der FC Augsburg und Union Berlin fahren wichtige Siege ein.
Spieler des Spieltags: Michael Olise
30 Scorerpunkte sammelte Michael Olise in seiner ersten Bundesligasaison. Was der Franzose am Freitagabend gegen RB Leipzig ablieferte, deutet auf eine womöglich noch bessere Saison hin. Traumsolos, Tempodribblings und zwei Treffer entschieden das Spiel zugunsten der Bayern bereits in der ersten Halbzeit. Olise nahm die RB-Defensive fast schon im Alleingang auseinander und zählt nicht von ungefähr zu den spektakulärsten Spielern der Liga. Viel besser geht es eigentlich nicht mehr.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
FC Bayern - Leipzig 6:0
Frankfurt - SV Werder 4:1
Leverkusen - Hoffenheim 1:2
Freiburg - Augsburg 1:3
Union - VfB Stuttgart 2:1
Heidenheim - VfL Wolfsburg 1:3
St. Pauli - Dortmund 3:3
Mainz 05 - 1. FC Köln 0:1
M’gladbach - HSV 0:0
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden