Bundesliga: Die FT-Topelf des 1. Spieltags

Spieler des Spieltags: Michael Olise

30 Scorerpunkte sammelte Michael Olise in seiner ersten Bundesligasaison. Was der Franzose am Freitagabend gegen RB Leipzig ablieferte, deutet auf eine womöglich noch bessere Saison hin. Traumsolos, Tempodribblings und zwei Treffer entschieden das Spiel zugunsten der Bayern bereits in der ersten Halbzeit. Olise nahm die RB-Defensive fast schon im Alleingang auseinander und zählt nicht von ungefähr zu den spektakulärsten Spielern der Liga. Viel besser geht es eigentlich nicht mehr.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

FC Bayern - Leipzig 6:0

Frankfurt - SV Werder 4:1

Leverkusen - Hoffenheim 1:2

Freiburg - Augsburg 1:3

Union - VfB Stuttgart 2:1

Heidenheim - VfL Wolfsburg 1:3

St. Pauli - Dortmund 3:3

Mainz 05 - 1. FC Köln 0:1

M’gladbach - HSV 0:0