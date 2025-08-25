DFB-Junior Kade wechselt nach Augsburg

Im zarten Alter von 18 Jahren absolvierte Anton Kade die ersten vier Bundesliga-Spiele seiner Profikarriere für Hertha BSC. Drei Jahre später kehrt er als etablierter Profi vom FC Basel ins deutsche Oberhaus zurück und schließt sich dem FC Augsburg an.

Dem Vernehmen nach zahlen die bayerischen Schwaben 2,5 Millionen Euro für den deutschen U20-Natioalspieler, dessen Vertrag in einem Jahr ausgelaufen wäre. In Augsburg erhält er ein bis 2029 gültiges Arbeitspapier.

„Mit Anton Kade gewinnen wir einen Spieler, der hervorragend zu unserer Mannschaft passt. Er ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt bereits in seinem jungen Alter von 21 Jahren die Erfahrung aus über 100 Pflichtspielen für Basel mit. Mit seinen Stärken fügt er unserem Kader eine wertvolle Komponente hinzu“, freut sich FCA-Sportdirektor Benni Weber.