Profi-Comeback: Überraschung um Kruse

Ex-Nationalspieler Max Kruse möchte es noch einmal wissen. In seinem Podcast ‚Flatterball‘ kündigt der 37-Jährige ein potenzielles Comeback im Profifußball an: „Ich habe mich jetzt auch angeboten. Es ist wieder soweit. Dilara und ich überlegen ja auszuwandern. Das ist immer noch Thema. Ich habe jetzt meinen Berater gefragt, ob er mir nicht einen Verein in der ersten Liga in Zypern oder Griechenland besorgen könnte. Da ist er jetzt dran und hat seinen Kontakten den Auftrag gegeben, vor Ort mal nachzufragen.“

Der ehemalige Offensivspieler hatte seine aktive Karriere eigentlich im Winter 2023 beendet und seinen laufenden Vertrag mit dem SC Paderborn aufgelöst. Derzeit ist der skandalträchtige Ex-Werderaner vor allem als Influencer, Podcaster und TV-Experte tätig. Nebenbei kickt Kruse bei BSV Dersim II in der Berliner Bezirksliga.