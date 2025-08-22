Menü Suche
Kommentar 11
Super League

Profi-Comeback: Überraschung um Kruse

von Martin Schmitz - Quelle: Flatterball
1 min.
Max Kruse bei einem EInsatz in der Baller League @Maxppp

Ex-Nationalspieler Max Kruse möchte es noch einmal wissen. In seinem Podcast ‚Flatterball‘ kündigt der 37-Jährige ein potenzielles Comeback im Profifußball an: „Ich habe mich jetzt auch angeboten. Es ist wieder soweit. Dilara und ich überlegen ja auszuwandern. Das ist immer noch Thema. Ich habe jetzt meinen Berater gefragt, ob er mir nicht einen Verein in der ersten Liga in Zypern oder Griechenland besorgen könnte. Da ist er jetzt dran und hat seinen Kontakten den Auftrag gegeben, vor Ort mal nachzufragen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige Offensivspieler hatte seine aktive Karriere eigentlich im Winter 2023 beendet und seinen laufenden Vertrag mit dem SC Paderborn aufgelöst. Derzeit ist der skandalträchtige Ex-Werderaner vor allem als Influencer, Podcaster und TV-Experte tätig. Nebenbei kickt Kruse bei BSV Dersim II in der Berliner Bezirksliga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (11)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Super League
Max Kruse

Weitere Infos

Super League Super League
Max Kruse Max Kruse
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert