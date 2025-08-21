Eberl bestätigt Wanner-Abflug & witzelt über Woltemade-Leihe

Max Eberl macht kein Geheimnis daraus, dass sich Paul Wanner auf dem Sprung befindet. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Bundesliga-Auftakt (20:30 Uhr) gegen RB Leipzig bestätigte Bayerns Sportvorstand, dass der 19-Jährige vor dem Wechsel zur PSV Eindhoven steht: „Er macht heute den Medizincheck in Eindhoven.“

Läuft bei den Untersuchungen alles nach Plan, wird der deutsche Rekordmeister mit einer Ablöse über 15 Millionen Euro plus Boni entschädigt. Darüber hinaus geben die Münchner den Zugriff auf den verheißungsvollen Spielmacher nicht ab, indem man sich eine Rückkaufoption in bislang unbekannter Höhe sichert.

Offensiv-Transfers?

Es ist kein Geheimnis, dass Bayern aufgrund der zahlreichen Offensiv-Abgänge noch nach Verstärkungen sucht. „Jetzt ist die Aufgabe, eine Leihe zu machen. Wir müssen jetzt kreativ werden“, bestätigte Eberl die Vorgabe des Aufsichtsrats.

Top-Transferziel Nick Woltemade (23) konnte offenkundig nicht vom VfB Stuttgart losgeeist werden, die offerierten 55 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni sind dem Ligakonkurrenten zu wenig.

Eberl führte aus: „Der Stand ist, dass es glaube ich vom Tisch ist. Keine Ahnung, was bis zum 1. September passiert. Vielleicht leiht Stuttgart ihn ja an uns, weil wir können ja leihen. Wir können ja kreativ werden.“