15 Millionen: Bayern verkauft Wanner

Mit diversen Bundesligavereinen wurde Paul Wanner in diesem Sommer in Verbindung gebracht. Werder Bremen und dem Hamburger SV wurde Interesse nachgesagt, am heißesten war die Spur zu Borussia Mönchengladbach. Das Rennen hat nun aber die PSV Eindhoven gemacht.

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Transfer des 19-Jährigen zum niederländischen Meister in trockenen Tüchern. Die PSV überweist 15 Millionen Euro plus Boni an den Rekordmeister. Komplett verlieren die Münchner den Zugriff jedoch nicht, dem Bezahlsender zufolge hat man sich eine Rückkaufoption gesichert.

Trotz einer überschaubaren Kaderbreite konnte man Wanner an der Säbener Straße nicht die erwünschten Einsatzzeiten in Aussicht stellen. Lange wurde über eine Leihe diskutiert, nun geben die Bayern Wanner sogar dauerhaft ab. Wanner wird München noch am Abend verlassen, um sich dem Medizincheck zu unterziehen.