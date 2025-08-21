Menü Suche
Hoeneß überrascht: VfB-Neuzugang fehlt zum Auftakt

von Julian Jasch
Beim Bundesliga-Auftakt des VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin muss Sebastian Hoeneß auf Neuzugang Lorenz Assignon (25) verzichten. Das bestätigte der VfB-Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz etwas überraschend: „Was glaube ich noch nicht bekannt ist, ist der Ausfall von Lorenz Assignon. Der Grund hierfür ist eine Gelbsperre, die er aus Frankreich mitgebracht hat. Ich kannte die Regel auch nicht. Aber wir haben uns rückversichert.“

Assignon kam in diesem Sommer für rund zwölf Millionen Euro von Stade Rennes zum VfB. In seinem letzten Ligue 1-Spiel hatte sich der Rechtsverteidiger die neunte Gelbe Karte abgeholt. Anders als in der Bundesliga werden Gelbsperren in Frankreichs erster Spielklasse zur neuen Saison nicht aufgehoben. Nutznießer ist Josha Vagnoman (24), der anstelle von Assignon am Wochenende starten dürfte.

