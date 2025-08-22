Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Nottingham verpflichtet Luiz

von Lukas Hörster
Douglas Luiz im Warm up für Juventus @Maxppp

Nottingham Forest setzt seine Shoppingtour fort und verpflichtet Sechser Douglas Luiz (27) von Juventus Turin. Es handelt sich um eine Leihe mit Kaufpflicht, die eintritt, wenn gewisse Parameter greifen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Nottingham Forest
It's official.

Douglas Luiz is a Red! ❤️
Bei X ansehen

Luiz spielte eine Saison in Italien, fasste bei Juve aber nicht wie gewünscht Fuß. Die Premier League kennt der 18-fache brasilianische Nationalspieler aus seinen fünf Jahren bei Aston Villa.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Juventus
Nottingham
Douglas Luiz

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Nottingham Logo Nottingham Forest
Douglas Luiz Douglas Luiz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert