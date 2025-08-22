Nottingham verpflichtet Luiz

Nottingham Forest setzt seine Shoppingtour fort und verpflichtet Sechser Douglas Luiz (27) von Juventus Turin. Es handelt sich um eine Leihe mit Kaufpflicht, die eintritt, wenn gewisse Parameter greifen.

Luiz spielte eine Saison in Italien, fasste bei Juve aber nicht wie gewünscht Fuß. Die Premier League kennt der 18-fache brasilianische Nationalspieler aus seinen fünf Jahren bei Aston Villa.