Rennen um Wörl entschieden

Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld steht offenbar vor einem Transfercoup. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat sich Mittelfeldspieler Marius Wörl gegen einen Wechsel zum 1. FC Nürnberg und für eine Rückkehr nach Bielefeld entschieden. Beschlossene Sache ist der Deal allerdings noch nicht, eine Einigung über die Ablösemodalitäten mit Hannover 96 stehe noch aus.

Diskutiert wurde zuletzt eine Sockelablöse in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. Der 21-Jährige hatte bereits die vergangenen beiden Jahre leihweise bei den Ostwestfalen verbracht. Im März hatte die Arminia die Kaufoption in Höhe von 300.000 Euro gezogen, ehe Hannover Wörl per Rückkaufklausel für 500.000 Euro zurückholte. Nun deutet vieles darauf hin, dass es den Rechtfuß wieder zurück zum Pokalfinalisten zieht.