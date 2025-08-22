Menü Suche
Nottingham-Trainer droht Rauswurf

von Lukas Hörster - Quelle: Matteo Moretto
Nuno Espírito Santo kann sich seiner Anstellung bei Nottingham Forest nicht länger sicher sein. Wie Matteo Moretto berichtet, erwägt der englische Erstligist gerade die Entlassung des Erfolgstrainers.

Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen über die Transferpolitik. Espírito Santo monierte zuletzt: „Wir sind mit unserem Kader sehr im Rückstand. Unsere Pläne haben nicht funktioniert.“ Worte, die bei den griechischen Eigentümern der Tricky Trees nicht gut ankamen – schließlich holte Nottingham in diesem Sommer schon für 175 Millionen Euro neue Spieler. Erst gestern unterschrieb etwa der brasilianische Nationalspieler Douglas Luiz (27) beim Champions League-Teilnehmer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
