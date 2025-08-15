Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

„99 Prozent“: Entscheidung im Silva-Poker?

Im Poker um André Silva zieht Werder Bremen wohl den Kürzeren. Den Leipzig-Stürmer zieht es stattdessen nach Spanien.

von David Hamza - Quelle: as
1 min.
André Silva beim RB-Training @Maxppp

Beim SV Werder schaut man sich bereits nach Alternativen um, Leihstürmer André Silva erneut nach Bremen zu lotsen, scheint ein aussichtsloses Unterfangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darauf deutet auch ein Bericht der ‚as‘ hin. Laut der spanischen Zeitung, die sich auf Quellen aus Silvas Umfeld bezieht, „besteht eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit“, dass der 29-Jährige nach Spanien wechseln wird.

Derzeit sollen Verhandlungen mit zwei La Liga-Klubs laufen, die Namen der Interessenten sind noch nicht durchgesickert. Spuren führten zuletzt zu Celta Vigo und Rayo Vallecano. In La Liga war Silva in der Vergangenheit bereits für den FC Sevilla (2018/19) und Real Sociedad (2023/24) am Ball.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist: Bei RB Leipzig (Vertrag bis 2026) hat der portugiesische Großverdiener keine Zukunft mehr. Angebote von Besiktas, PAOK, Al Ettifaq, Hellas Verona und US Sassuolo soll Silva übrigens abgelehnt haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
RB Leipzig
Bremen
André Silva

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Bremen Logo SV Werder Bremen
André Silva André Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert