Karlsruhe will Bundesliga-Trio

Der Karlsruher SC würde gerne Imad Rondic vom 1. FC Köln verpflichten. Der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, dass der Zweitligist kürzlich eine Offerte einreichte, die der Stürmer jedoch ablehnte. Ein Transfer des Bosniers, der bis 2029 an den FC gebunden ist, scheint angesichts weiterer Anfragen aus Liga zwei trotzdem möglich.

Darüber hinaus hat es ‚Sky‘ zufolge auch Leon Opitz (20) den Verantwortlichen angetan. Über den Offensivakteur, der aktuell bei Werder Bremen unter Vertrag steht, wird intern diskutiert. Kurz bevor steht derweil die Verpflichtung von Shio Fukuda (21), der auf Leihbasis samt Kaufoption von einer bis 1,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach kommt.