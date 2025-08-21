Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Karlsruhe will Bundesliga-Trio

von Lukas Weinstock - Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger | Sky
1 min.
Imad Rondic mit dem Ball @Maxppp

Der Karlsruher SC würde gerne Imad Rondic vom 1. FC Köln verpflichten. Der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, dass der Zweitligist kürzlich eine Offerte einreichte, die der Stürmer jedoch ablehnte. Ein Transfer des Bosniers, der bis 2029 an den FC gebunden ist, scheint angesichts weiterer Anfragen aus Liga zwei trotzdem möglich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus hat es ‚Sky‘ zufolge auch Leon Opitz (20) den Verantwortlichen angetan. Über den Offensivakteur, der aktuell bei Werder Bremen unter Vertrag steht, wird intern diskutiert. Kurz bevor steht derweil die Verpflichtung von Shio Fukuda (21), der auf Leihbasis samt Kaufoption von einer bis 1,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach kommt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Köln
KSC
Bremen
Imad Rondić
Leon Opitz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
KSC Logo Karlsruher SC
Bremen Logo SV Werder Bremen
Imad Rondić Imad Rondić
Leon Opitz Leon Opitz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert