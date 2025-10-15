Ducksch begründet Werder-Abschied

Marvin Ducksch hat über die Gründe für seinen Wechsel von Werder Bremen zu Birmingham City gesprochen. Im Podcast ‚Auf der Linie‘ betont der Angreifer, dass Mehrheitseigner Tom Brady spätestens beim Medizincheck seine Zweifel zerstreut hatte: „Als ich zum Medizincheck und der Vertragsunterschrift gekommen bin, haben sie mir das Telefon in die Hand gedrückt und ich durfte mit Tom Brady telefonieren. Das hat mich noch mehr inspiriert, mal mit dem GOAT persönlich zu sprechen. Da war mir endgültig klar, dass ich mich richtig entschieden habe.“

Einen Rückschritt sieht der 31-Jährige in seinem Wechsel nicht: „Auf gar keinen Fall. Das Projekt, das dahintersteckt, ist sehr spannend. Ich selbst stecke mir immer hohe Ziele – und die des Vereins haben mit meinen persönlichen zusammengepasst.“ Zuletzt fehlte Ducksch dem englischen Zweitligisten verletzt.