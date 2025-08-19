Gladbach verleiht Fukuda

Borussia Mönchengladbach hat einen Leihklub für Shio Fukuda (21) gefunden. Laut ‚Sky‘ geht es per Leihe zum Karlsruher SC. Der Zweitligist erhalte eine Kaufoption über 1 bis 1,5 Millionen Euro. Fukuda soll sich bereits auf dem Weg zum Medizincheck befinden.

Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus bestätigte erst kürzlich, dass man sich „gerade in Verhandlungen“ über einen Fukuda-Abgang befinde. Dem Stürmer, der vertraglich bis 2027 an den Bundesligisten gebunden ist, traut man am Niederrhein den Durchbruch im Profibereich zu. Vielleicht gelingt dieser ja beim KSC.