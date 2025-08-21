Frankfurt verkauft Aaronson

Nach zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt zieht es Paxten Aaronson wieder in seine amerikanische Heimat. Wie die Colorado Rapids offiziell vermelden, unterschreibt der 21-Jährige einen Vertrag bis 2030. Für den offensiven Mittelfeldspieler wird eine klubinterne Rekordablöse von sieben Millionen Euro plus 1,5 Millionen an Boni fällig.

Im Sommer 2023 hatte die Eintracht vier Millionen Euro gezahlt, um Aaronson vom MLS-Klub Philadelphia Union loszueisen. In Frankfurt konnte sich der vierfache Nationalspieler allerdings nie vollends durchsetzen und wurde zweimal in die Niederlande verliehen (Vitesse Arnheim/FC Utrecht). Für die Hessen lief Aaronson in insgesamt 23 Pflichtspielen auf und steuerte vier Scorerpunkte (ein Tor & drei Vorlagen) bei.