Frankfurt verkauft Aaronson
Nach zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt zieht es Paxten Aaronson wieder in seine amerikanische Heimat. Wie die Colorado Rapids offiziell vermelden, unterschreibt der 21-Jährige einen Vertrag bis 2030. Für den offensiven Mittelfeldspieler wird eine klubinterne Rekordablöse von sieben Millionen Euro plus 1,5 Millionen an Boni fällig.
Welcome to Colorado, Paxten 🏔️
📰 »
#Rapids96
Im Sommer 2023 hatte die Eintracht vier Millionen Euro gezahlt, um Aaronson vom MLS-Klub Philadelphia Union loszueisen. In Frankfurt konnte sich der vierfache Nationalspieler allerdings nie vollends durchsetzen und wurde zweimal in die Niederlande verliehen (Vitesse Arnheim/FC Utrecht). Für die Hessen lief Aaronson in insgesamt 23 Pflichtspielen auf und steuerte vier Scorerpunkte (ein Tor & drei Vorlagen) bei.
