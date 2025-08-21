Menü Suche
Frankfurt verkauft Aaronson

von Arouna Touray - Quelle: coloradorapids.com
Paxten Aaronson im SGE-Trikot @Maxppp

Nach zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt zieht es Paxten Aaronson wieder in seine amerikanische Heimat. Wie die Colorado Rapids offiziell vermelden, unterschreibt der 21-Jährige einen Vertrag bis 2030. Für den offensiven Mittelfeldspieler wird eine klubinterne Rekordablöse von sieben Millionen Euro plus 1,5 Millionen an Boni fällig.

Colorado Rapids
OFFICIAL: The club has completed a record signing of U.S. Men’s National Team midfielder Paxten Aaronson from Eintracht Frankfurt to a five-year contract through 2030.

Welcome to Colorado, Paxten 🏔️

📰 »

#Rapids96
Im Sommer 2023 hatte die Eintracht vier Millionen Euro gezahlt, um Aaronson vom MLS-Klub Philadelphia Union loszueisen. In Frankfurt konnte sich der vierfache Nationalspieler allerdings nie vollends durchsetzen und wurde zweimal in die Niederlande verliehen (Vitesse Arnheim/FC Utrecht). Für die Hessen lief Aaronson in insgesamt 23 Pflichtspielen auf und steuerte vier Scorerpunkte (ein Tor & drei Vorlagen) bei.

Major League Soccer
Bundesliga
Frankfurt
Colorado
Paxten Reid Aaronson

Major League Soccer Major League Soccer
Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Colorado Logo Colorado Rapids
Paxten Reid Aaronson Paxten Reid Aaronson
