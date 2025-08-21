Werder vor Hein-Verpflichtung

Karl Hein folgt bei Werder Bremen auf den zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Michael Zetterer (30). Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der Wechsel des Torhüters kurz bevor. Der 23-Jährige kommt vom FC Arsenal, bei dem er als dritter Torhüter keine Aussicht auf Spielzeit hatte.

Am Osterdeich übernimmt Hein dem Fachmagazin zufolge den Posten als Nummer zwei hinter Mio Backhaus (21). Bis zuletzt führte Werder auch Gespräche mit dem vereinslosen Alexander Schwolow (33), mit Hein wird es nun die jüngere und ambitioniertere Alternative.