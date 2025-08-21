Menü Suche
Kommentar 90
Bayern denkt über Sancho nach

Sportvorstand Max Eberl darf nur noch Spieler leihen. Ein Gedankenspiel ist dabei offenbar Jadon Sancho.

Jadon Sancho hört das neue Album von Helene Fischer @Maxppp

„Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird“, äußerte sich Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß in aller Öffentlichkeit in Richtung Sportvorstand Max Eberl und schränkte dessen Handlungsmöglichkeiten somit massiv ein. Nach temporären Verstärkungen wird nun Ausschau gehalten, dabei wird auch über einen BVB-Fanliebling geredet.

Wie ‚Sky‘ berichtet, denken die Verantwortlichen an der Säbener Straße über eine Leihe von Jadon Sancho nach. Der flexible Offensivspieler hat bei Manchester United keine Zukunft mehr und soll den Verein verlassen. Konkretisiert hat der Rekordmeister diese Überlegungen aber noch nicht, intern soll es derzeit keine Mehrheit für den 25-Jährigen geben.

Andere Vereine sind da schon längst weiter. Die AS Rom war sich mit den Red Devils sogar bereits über eine Leihe mit Kaufpflicht in Höhe von 23 Millionen Euro einig, Sancho selbst zögert jedoch noch. Auch Borussia Dortmund diskutiert eine erneute Rückholaktion. Es bleibt abzuwarten, ob auch die Bayern einen Anlauf bei Sancho wagen.

