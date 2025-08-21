Top-Anfragen für Gündogan

Ilkay Gündogan könnte Manchester City erneut verlassen – an Wechseloptionen mangelt es dem ehemaligen DFB-Kapitän dabei nicht. Wie ‚Sky‘ berichtet, gab es zuletzt mehrere Anfragen von „Top-Level“-Klubs aus der ganzen Welt für Gündogan.

Der 34-jährige Mittelfeldspieler scheint seinen Stammplatz bei City verloren zu haben. Ein Jahr vor Vertragsende darf die Klublegende gehen. Eine Spur führt schon seit Wochen zu Galatasaray. Konkret wurde es allerdings noch nicht.