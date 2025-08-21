Schalke schnappt sich Porath

Finn Porath verlässt Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel und wechselt zum FC Schalke 04. Wie die Königsblauen offiziell vermelden, unterschreibt der 28-Jährige einen Zweijahresvertrag. Ein Jahr vor Vertragsende wird Kiel mit rund 500.000 Euro entschädigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Offensivakteur, der vorwiegend auf den Flügelpositionen agiert, schließt damit eine Problemstelle bei den Schalkern. „Finn ist ein vielseitiger Spieler, der über Jahre gute Leistungen in Kiel abgerufen hat. Mit seiner intensiven Spielweise und seinem guten Auge für Spielsituationen passt er sehr gut in unser Team“, lässt sich Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder zitieren. Nach sechs Jahren und insgesamt 186 Partien für Kiel zieht es Porath zum Ruhrpott-Klub.