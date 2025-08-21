Premier League knackt nächsten Rekord

Ob die Premier League wirklich die beste Liga der Welt ist, darüber lässt sich streiten, doch es ist zumindest die teuerste. Obwohl das Wechselfenster noch bis zum 1. September geöffnet ist, haben die Klubs der englischen Topliga bereits jetzt einen neuen Transferrekord aufgestellt. Durch den Wechsel des Schweizer Nationalspielers Noah Okafor (25) vom AC Mailand zu Leeds United erreichten die bisherigen Ausgaben der Vereine in diesem Sommer die Marke von 2,37 Milliarden Pfund (umgerechnet 2,74 Milliarden Euro).

Damit übertrifft das gegenwärtige Transferfenster die bisherige Rekordmarke von 2,36 Milliarden Pfund, die im Sommer 2023 erreicht wurde. Die neue Bestmarke dürfte jedoch noch deutlich steigen, angesichts dessen, dass der FC Liverpool weiterhin an Alexander Isak (25) baggert und somit einen weiteren Blockbuster-Deal eintüten könnte und auch weitere Teams wie Manchester City und Newcastle United große Transfers planen.