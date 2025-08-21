Menü Suche
20 Millionen: Okafor in die Premier League

von Fabian Ley - Quelle: leedsunited.com
Okafor im Duell mit Konaté @Maxppp

Noah Okafor darf sich künftig in der Premier League beweisen. Leeds United gibt die Verpflichtung des flexibel einsetzbaren Offensivspielers offiziell bekannt. Der 25-jährige Schweizer unterschreibt beim Aufsteiger einen Vierjahresvertrag, der dem Vernehmen nach eine Option auf eine weitere Saison enthält. An den AC Mailand fließen kolportierte 20 Millionen Euro.

Leeds United
Die Rossoneri hatten Okafor vor zwei Jahren für 15,5 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet. Obwohl sich der Rechtsfuß in der italienischen Modestadt nie nachhaltig durchsetzen konnte, erzielt Milan durch den Verkauf einen Transfergewinn. Die vergangene Rückrunde verbrachte der 24-fache Nationalspieler leihweise bei der SSC Neapel. Zwar feierte Okafor am Vesuv den Scudetto, auf persönlicher Ebene verlief das Gastspiel mit nur vier Kurzeinsätzen jedoch enttäuschend. Zuletzt wurden auch RB Leipzig, Werder Bremen und Besiktas als mögliche Abnehmer gehandelt.

