Murren beim BVB | Ärger um Mbappé

Selbstkritischer BVB

Borussia Dortmund spielt eine bislang sehr erfolgreiche Saison. Nur eine Niederlage musste der Tabellendritte nach neun Spieltagen hinnehmen, hat mit sechs Gegentoren zudem die zweitbeste Defensive der Liga. Und doch wird „das Murren auf den Tribünen“ lauter, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘ – das nehme man auch in der Führungsetage wahr.

Der Grund? Besonders attraktiv oder spielerisch ansehnlich ist das Auftreten der BVB-Mannschaft nur selten. Das weiß auch Trainer Niko Kovac, der nach dem mühsamen 1:0 gegen den FC Augsburg sagte: „Die A-Note, die haben wir bestanden. Die B-Note war nicht das, was wir können, was wir wollen, was wir auch schon gezeigt haben und irgendwo von uns verlangen.“ Der nächste Prüfstein ist ein denkbar harter Brocken: Am Mittwoch ist Dortmund in der Champions League bei Manchester City zu Gast.

Mbappés Eigentor

13 Siege, nur eine Niederlage, und doch kommen sie bei Real Madrid nicht zur Ruhe. Erneut in den Hauptrollen am Rande des gestrigen 4:0-Sieges über den FC Valencia: Vinicius Junior und Xabi Alonso, aber auch Kylian Mbappé mischt diesmal mit. Beim Stand von 2:0 überlässt Mbappé einen Elfmeter an Vini – Mbappé selbst hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon doppelt in die Torschützenliste eingetragen. Vini scheitert vom Punkt, der Aufschrei danach ist groß.

Journalist Manolo Lama schimpft bei ‚Cadena COPE‘: „Für mich ist Mbappé der Schuldige. Ich habe schon mal gesagt: Mbappé kann Elfer nicht wie Bonbons verteilen, wir sind hier nicht auf dem Schulhof, sondern in einer professionellen Fußballmannschaft.“ Auch Alonso war sichtlich genervt: „Er hat den Elfmeter vergeben, das hätte das 3:0 sein können. Das hat mich gestört. Kylian ist der erste Schütze, aber sie haben beschlossen, dass Vini den Elfmeter schießt. Ich hätte es gern gesehen, dass er (Mbappé, Anm. d. Red.) auch den zweiten schießt. […] Kylian bleibt der erste Schütze.“