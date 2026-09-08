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Bundesliga

BVB beim Ballon d‘Or dabei

von Julian Jasch
1 min.
Gregor Kobel im Einsatz für den BVB @Maxppp

Ein Profi von Borussia Dortmund steht im Rahmen des Ballon d’Or zur Wahl als bester Torhüter des Jahres. Gregor Kobel (28) wurde genauso wie Joan García (25/FC Barcelona), Emiliano Martínez (34/FC Chelsea), Thibaut Courtois (34/Real Madrid), Yassine Bono (35/Al Hilal), Vozinha (40/Colo-Colo), Unai Simón (29/Athletic Bilbao), Matvey Safonov (27/PSG), David Raya (30/FC Arsenal) und Edouard Mendy (34/Al Ahli) für die Auszeichnung nominiert.

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Kobel steht seit 2021 für den BVB zwischen den Pfosten. In der vergangenen Saison verpasste er keine einzige Spielminute, kassierte in 47 Partien lediglich 57 Treffer und blieb 18 Mal ohne Gegentor. Die Schweiz führte der Keeper bei der WM mit starken Paraden bis ins Viertelfinale.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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