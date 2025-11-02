Wolves werfen Trainer raus

Vítor Pereira muss offenbar seinen Posten bei den Wolverhampton Wanderers räumen. Nach Informationen von Transferinsider Ben Jacobs hat der Tabellenletzte der Premier League seinen Trainer entlassen.

Die Wolves haben nach zehn Spielen nur zwei Punkte, am gestrigen Samstag setzte es eine 0:3-Pleite gegen den FC Fulham. Pereira hatte im Dezember 2024 übernommen, nach weniger als einem Jahr endet die Amtszeit des 57-jährigen Portugiesen wieder.