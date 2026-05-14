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Bundesliga

Bayer droht bitterer Verlust

von Dominik Sandler - Quelle: Algemeen Dagblad
1 min.
Andries Ulderink und Rogier Meijer @Maxppp

Bei Bayer Leverkusen könnte es im Sommer nicht nur auf der Position des Cheftrainers zu Veränderungen kommen. Laut dem ‚Algemeen Dagblad‘ ist inzwischen Co-Trainer Rogier Meijer in der Pole Position für den Trainerposten bei Sparta Rotterdam. Der Niederländer war im vergangenen Sommer mit Erik ten Hag zur Werkself gewechselt und ist auch unter Kasper Hjulmand in seiner Rolle geblieben.

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Eigentlich war Paul Simonis für den Posten bei Rotterdam vorgesehen. Doch Simonis konnte sich nicht mit dem VfL Wolfsburg auf eine vorzeitige Vertragsauflösung einigen und war damit aus dem Rennen. Für Meijer ist die Zukunft unterm Bayer-Kreuz generell unsicher, da Hjulmand vor dem Aus steht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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