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Bundesliga

Wolfsburg: Sorgen um Wimmer

von Remo Schatz
1 min.
Patrick Wimmer im Trikot des VfL Wolfsburg @Maxppp
St. Pauli Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg muss im Saisonendspurt auf Patrick Wimmer (24) verzichten. „Patrick Wimmer wird am Samstag nicht spielen können“, erklärte Dieter Hecking auf der Pressekonferenz, „ob es für ein mögliches Relegationsspiel reicht, hoffen wir und das sieht auch nicht so schlecht aus.“

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🎙️ Hecking über die personelle Situation: Patrick Wimmer wird am Samstag nicht spielen können. Ob es für ein mögliches Relegationsspiel reicht, hoffen wir und das sieht auch nicht so schlecht aus. Kilian Fischer ist wieder im Training. Über einen Kaderplatz nachzudenken, wäre aber noch zu früh. Jonas Wind ist sehr weit und könnte, noch eine Alternative werden, vorausgesetzt wir schaffen die Relegation.

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Wimmer war in den vergangenen Wochen gesetzt, erzielte aber in den acht Spielen nach seinem überstandenen Muskelfaserriss lediglich ein Tor. „Kilian Fischer ist wieder im Training. Über einen Kaderplatz nachzudenken, wäre aber noch zu früh. Jonas Wind ist sehr weit und könnte noch eine Alternative werden, vorausgesetzt wir schaffen die Relegation“, ergänzte Hecking.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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