Mega-Offerte: Tottenham will Savinho unbedingt

Nachdem der FC Arsenal den sicher geglaubten Transfer von Eberechi Eze (27) zu Tottenham Hotspur auf der Zielgeraden gekapert hat, wollen die Spurs nun bei Savinho von Manchester City aufs Gaspedal drücken. Wie ‚ge.globo‘ berichtet, bereiten die Lilywhites eine Mega-Offerte von rund 80 Millionen Euro für den 21-Jährigen vor.

Zuletzt lehnten die Skyblues ein Angebot Tottenhams in Höhe von 70 Millionen Euro ab. Savinho ist vertraglich noch bis 2029 ans Etihad gebunden. Cheftrainer Pep Guardiola hält große Stücke auf den Außenstürmer. In seiner ersten Saison für City absolvierte der Brasilianer (13 Länderspiele) insgesamt 48 Pflichtspiele, in denen er 16 Scorerpunkte (drei Tore, 13 Vorlagen) beisteuerte. Sollte der Deal zustande kommen, würde Savinho zum teuersten Transfer in der Geschichte der Spurs avancieren.