78 Millionen: Arsenal vollzieht Eze-Manöver
Beim FC Arsenal steht in diesem Sommer bislang ein Transferminus von 216 Millionen Euro zu Buche. Und dennoch legen die Gunners noch einen 78 Millionen Euro schweren Deal nach.
Der FC Arsenal reagiert auf die Knieverletzung von Kai Havertz und schnappt dem Erzrivalen Tottenham Hotspur einen sicher geglaubten Transfer vor der Nase weg. Schon am Mittwochabend machten Meldungen die Runde, denen zufolge die Gunners den Transfer von Eberechi Eze zu den Spurs kapern – über Nacht wurde das Manöver offenbar festgezurrt.
Laut Fabrizio Romano gibt es eine Einigung zwischen Arsenal, dem Spieler und dessen Klub Crystal Palace. Sacha Tavolieri bestätigt die Information und spricht von einem Ablösepaket im Wert von umgerechnet rund 78,5 Millionen Euro für Eze. Schon am morgigen Freitag stehe der Medizincheck an. Heute (21 Uhr) spielt Palace in der Conference League-Quali gegen Fredrikstad FK. Denkbar, dass Eze dann noch ein letztes Mal für die Eagles aufläuft.
Der englische Nationalspieler hatte in den vergangenen Tagen eigentlich schon eine Einigung mit Tottenham Hotspur erzielt, schwenkte beim aufkommenden Interesse von Arsenal aber um. Im Emirates Stadium winkt dem 27-Jährigen ein Fünfjahresvertrag. Eze spielte 169 Mal für Crystal Palace und sammelte dabei 68 Scorerpunkte. Zuletzt gewann er mit dem Klub den FA Cup sowie den englischen Supercup.
