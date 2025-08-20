Wieder verletzt: Große Sorgen um Havertz

Der FC Arsenal bangt erneut um Kai Havertz. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der 26-Jährige am Knie verletzt und muss pausieren. Wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar, Untersuchungen sollen eine genaue Diagnose bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte der Stürmer den Gunners lange fehlen, wäre das ein großer Schock – auch für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft. Im Februar hatte sich Havertz eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen und musste operiert werden, erst jetzt zur neuen Saison war er wieder fit. Sollte der Linksfuß lange fehlen, muss Arsenal wohl auch auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden.