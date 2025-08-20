Menü Suche
Kommentar
Premier League

Arsenal funkt Spurs bei Eze dazwischen

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
Guehi und Eze am Schnick Schnack Schnuck spielen @Maxppp

Dem FC Arsenal ist es offenbar gelungen, Eberechi Eze von einem Wechsel zu überzeugen. Obwohl der Offensivspieler von Crystal Palace zuletzt in Richtung Tottenham Hotspur tendierte, berichtet ‚The Athletic‘ nun von einem erfolgreich Hijack-Manöver der Gunners. Verhandlungen zwischen den Vereinen seien inzwischen im Gange.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischen Tottenham und Eze gab es eine Einigung. Die Spurs sind dem Bericht zufolge aber dazu bereit, auf Alternativen umzuschwenken, sollte sich der 27-jährige Nationalspieler tatsächlich für Arsenal entscheiden. Die Verzögerung zwischen Tottenham und Palace kam aufgrund der bevorstehenden Conference League-Playoffs zustande und spielen jetzt Arsenal in die Karten.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Crystal Palace
Arsenal
Tottenham
Eberechi Eze

Weitere Infos

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Arsenal Logo FC Arsenal
Tottenham Logo Tottenham Hotspur
Eberechi Eze Eberechi Eze
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert