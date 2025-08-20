Arsenal funkt Spurs bei Eze dazwischen

Dem FC Arsenal ist es offenbar gelungen, Eberechi Eze von einem Wechsel zu überzeugen. Obwohl der Offensivspieler von Crystal Palace zuletzt in Richtung Tottenham Hotspur tendierte, berichtet ‚The Athletic‘ nun von einem erfolgreich Hijack-Manöver der Gunners. Verhandlungen zwischen den Vereinen seien inzwischen im Gange.

Zwischen Tottenham und Eze gab es eine Einigung. Die Spurs sind dem Bericht zufolge aber dazu bereit, auf Alternativen umzuschwenken, sollte sich der 27-jährige Nationalspieler tatsächlich für Arsenal entscheiden. Die Verzögerung zwischen Tottenham und Palace kam aufgrund der bevorstehenden Conference League-Playoffs zustande und spielen jetzt Arsenal in die Karten.