Premier League

Erste Einigung: Eze will Palace verlassen

von Arouna Touray - Quelle: Sascha Tavolieri
1 min.
Eberechi Eze im Dress der Three Lions @Maxppp

Ein Blockbuster-Transfer innerhalb der Premier League bahnt sich an – Eberechi Eze will Crystal Palace verlassen. Wie Sascha Tavolieri berichtet, gibt es eine erste Einigung zwischen dem 27-Jährigen und Tottenham Hotspur. Wie hoch die mögliche Ablöse sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Im Kontrakt des offensiven Mittelfeldspielers war eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 80 Millionen Euro verankert, die mit dem Start der Premier League-Saison am gestrigen Freitag ausgelaufen ist.

Dem Transferexperten zufolge wird Eze am morgigen Sonntag (15 Uhr) voraussichtlich nicht im Kader von Palace stehen, das auf den FC Chelsea trifft. Neben den Spurs wurde der Engländer auch immer wieder mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Ob die Gunners ihre Bemühungen noch einmal intensivieren, bleibt abzuwarten – nach aktuellem Stand hat Tottenham die Nase vorn. An Crystal Palace ist Eze vertraglich noch bis 2027 gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
Crystal Palace
Tottenham
Eberechi Eze

