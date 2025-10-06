Menü Suche
Kommentar
Premier League

Spurs an Schade interessiert

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Kevin Schade im Einsatz für den FC Brentford @Maxppp

Bei Kevin Schade könnte sich bald ein Wechsel innerhalb der Premier League anbahnen. Tottenham Hotspur zeigt Interesse am gebürtigen Potsdamer, berichtet ‚Sky‘. Konkret wollen sich die Spurs laut dem Bezahlsender im kommenden Sommer um den viermaligen Nationalspieler bemühen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit ist der 23-jährige Flügelstürmer für den FC Brentford aktiv und gehört bei den Bees zum Stammpersonal. In den bisherigen sieben Ligaspielen erzielte Schade einen Treffer beim 2:2 gegen den FC Chelsea am 4. Spieltag.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Brentford
Tottenham
Kevin Schade

Weitere Infos

Premier League Premier League
Brentford Logo FC Brentford
Tottenham Logo Tottenham Hotspur
Kevin Schade Kevin Schade
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert