Spurs an Schade interessiert

Bei Kevin Schade könnte sich bald ein Wechsel innerhalb der Premier League anbahnen. Tottenham Hotspur zeigt Interesse am gebürtigen Potsdamer, berichtet ‚Sky‘. Konkret wollen sich die Spurs laut dem Bezahlsender im kommenden Sommer um den viermaligen Nationalspieler bemühen.

Derzeit ist der 23-jährige Flügelstürmer für den FC Brentford aktiv und gehört bei den Bees zum Stammpersonal. In den bisherigen sieben Ligaspielen erzielte Schade einen Treffer beim 2:2 gegen den FC Chelsea am 4. Spieltag.