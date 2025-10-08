Menü Suche
Kane-Ausfall droht

von Leon Morsbach
England muss möglicherweise im Testspiel am morgigen Donnerstag (20:45 Uhr) gegen Wales auf Harry Kane (32) verzichten. Der Torjäger vom FC Bayern wurde wie gewohnt nominiert, obwohl er sich am vergangenen Samstag beim 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt eine Knöchelverletzung zugezogen hatte.

Laut ‚Sky Sports‘ hat Kane heute nicht wie gewohnt mit den Three Lions trainiert, stattdessen absolvierte der Stürmer zusammen mit Innenverteidiger Jarell Quansah (22/Bayer Leverkusen) ein Indoor-Training.

