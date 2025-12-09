Nur Karl überragt: Die Bayern-Noten gegen Sporting

Gleich sieben frische Kräfte schickte Vincent Kompany beim letzten Spiel der Champions League in diesem Kalenderjahr ins Rennen, unter anderem kehrten Manuel Neuer und Harry Kane in die Startelf zurück. Für Wirbel sorgte in der ersten Hälfte aber vor allem der fleißige Lennart Karl, der an allen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt war.

Karl war es auch, der die Allianz Arena in der fünften Spielminute mit seinem gefühlvollen Tor kurz jubeln ließ. Da Serge Gnabry laut Linientechnik zuvor aber hauchzart im Abseits war, zählte der Treffer nicht. Nach zehn Minuten standen die Bayern bei 80 Prozent Ballbesitz, nach schwungvollem Beginn fand der deutsche Meister aber immer seltener die Lücke.

Manuel Neuer musste im ersten Durchgang nur einmal eine Grätsche von Jonathan Tah parieren (28.), auf der Gegenseite scheiterte Harry Kane am Pfosten (37.) und Karl mit einem starken Solo an Sporting-Schlussmann Rui Silva.

Gegentreffer als Gamechanger

Torlos ging es in den zweiten Abschnitt, in dem Sporting nach einem schnellen Konter plötzlich führte, ohne ein einziges Mal aufs Tor geschossen zu haben. Joshua Kimmich grätschte eine Hereingabe über die Linie (54.).

Der Gegentreffer küsste die Offensive der Münchner so richtig wach. Binnen zwölf Minuten drehten Serge Gnabry (65.), Karl (69.) und Tah (77.) die Partie zugunsten der Gastgeber. Sporting hatte nichts mehr entgegenzusetzen und kassierte hochverdient die zweite Niederlage der CL-Saison. Highlight der Schlussphase: Alphonso Davies feierte nach knapp neun Monaten Leidenszeit sein Comeback.

Torfolge

0:1 Eigentor Kimmich (54.): Upamecano lässt sich weit herausziehen und ausspielen, plötzlich hat Sporting auf der linken Offensivseite viel Platz. Youngster Simões tanzt Tah aus und gibt scharf in die Mitte, wo Kimmich den Ball ins eigene Tor grätscht.

1:1 Gnabry (65.): Olise bringt eine Ecke von rechts mit Schnitt zum Tor an den langen Pfosten. Stanisic und Kane blocken ihre Gegenspieler weg. Hinten steht Gnabry komplett frei und drückt den Ball mit rechts über die Linie.

2:1 Karl (69.): Nach einem harten Einsatz von Tah geht es bei den Bayern schnell auf die rechte Seite zu Laimer, der halbhoch in den Strafraum zu Karl gibt. Mit einer perfekten Links-Rechts-Kombination nimmt der 17-Jährige die Kugel an und knallt sie dann aus kurzer Distanz unter die Latte.

3:1 Tah (77.): Kimmich hebt den Ball nach einer Ecke aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten, wo wieder Gnabry freisteht. Der Linksaußen gibt diesmal in den Rückraum, von wo aus Tah aus kurzer Distanz im Fallen einschiebt.

Die Noten für die Bayern

Eingewechselt:

76‘ Guerreiro (-) für Karl

88‘ Ito (-) für Stanisic

88‘ Davies (-) für Gnabry

88‘ Goretzka (-) für Pavlovic

90‘ Jackson (-) für Kane