Everton: Neuer Vertrag für Nationalspieler

von Dominik Schneider - Quelle: evertonfc.com
1 min.
James Tarkowski FC Everton 2526 @Maxppp

Dem FC Everton ist es gelungen, James Tarkowski langfristig an den Verein zu binden. Wie die Toffees mitteilen, wurde der Vertrag mit dem zweifachen englischen Nationalspieler bis 2028 verlängert. Ursprünglich wäre das Arbeitspapier des 32-jährigen Innenverteidigers im kommenden Sommer ausgelaufen.

Everton
James Tarkowski has signed a two-year contract extension until the end of June 2028.

Is right, @Tarky19! 💙
Seit 2022 gehört Tarkowski zu den Leistungsträgern beim Klub aus Liverpool. „Ich bin total aufgeregt und stolz, ein Everton-Spieler zu sein und diese Reise fortzusetzen“, wird der Führungsspieler auf Evertons Website zitiert. Insgesamt absolvierte Tarkowski bereits 128 Pflichtspiele für seinen derzeitigen Arbeitgeber. Künftig werden zahlreiche weitere hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
Everton
James Tarkowski

