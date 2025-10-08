Everton: Neuer Vertrag für Nationalspieler

Dem FC Everton ist es gelungen, James Tarkowski langfristig an den Verein zu binden. Wie die Toffees mitteilen, wurde der Vertrag mit dem zweifachen englischen Nationalspieler bis 2028 verlängert. Ursprünglich wäre das Arbeitspapier des 32-jährigen Innenverteidigers im kommenden Sommer ausgelaufen.

Seit 2022 gehört Tarkowski zu den Leistungsträgern beim Klub aus Liverpool. „Ich bin total aufgeregt und stolz, ein Everton-Spieler zu sein und diese Reise fortzusetzen“, wird der Führungsspieler auf Evertons Website zitiert. Insgesamt absolvierte Tarkowski bereits 128 Pflichtspiele für seinen derzeitigen Arbeitgeber. Künftig werden zahlreiche weitere hinzukommen.