Arsenal-Keeper für Werder?

Mio Backhaus (21) hatte den Konkurrenzkampf gegen Michael Zetterer (30) um den Nummer-eins-Status bei Werder Bremen eigentlich verloren, geht nun aber doch als Stammkeeper in die Saison. Zetterer steht nämlich vor dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Werder hat die Suche nach einem neuen Keeper längst begonnen. Alexander Schwolow (33) ist vereinslos und sofort verfügbar, es laufen laut ‚Sky‘ positive Gespräche. Der Ex-Berliner käme als erfahrene Nummer zwei. Etwas ambitionierter wäre da wohl Karl Hein (23) vom FC Arsenal.

Der 39-fache Nationalkeeper von Estland wurde Werder laut der ‚Bild‘ angeboten. In London ist Hein nur die Nummer drei und hat keine Perspektive auf Spielzeit. Die sammelte er dafür in der vergangenen Saison während seiner Leihe zum spanischen Erstliga-Absteiger Real Valladolid.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vander spricht mit

Unter die Lupe genommen wird Hein jetzt von Christian Vander. Werders Torwarttrainer ist laut Manager Peter Niemeyer bei der Torwartsuche „intensiv eingebunden“ und soll sich „ein Bild von unseren Kandidaten machen“.