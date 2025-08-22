Zetterer-Nachfolger: Werder holt Hein

Karl Hein ist neuer Torhüter von Werder Bremen. Der 23-Jährige kommt per Leihe für ein Jahr vom FC Arsenal an den Osterdeich. Der 39-fache Nationaltorhüter von Estland folgt auf den zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Michael Zetterer (30).

Bei Werder wird Hein aller Voraussicht nach den Posten als Nummer zwei hinter Mio Backhaus (21) übernehmen. „Wir haben mit ihm einen Keeper verpflichtet, der im letzten Jahr bereits in La Liga überzeugen konnte und auch in der Nationalmannschaft Estlands seine Qualitäten gezeigt hat. So haben wir unsere Torwartgruppe auf hohem Niveau komplettiert“, so Leiter Profifußball Peter Niemeyer über den Neuzugang.