Werder legt sich auf neuen Torwart fest

Werder Bremen möchte offenbar Karl Hein (23) als neuen Schlussmann verpflichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Grün-Weißen für den ihnen angebotenen Keeper vom FC Arsenal entschieden. Alexander Schwolow (33/vereinslos) ginge dann trotz guter Gespräche leer aus.

Werders bisherige Nummer eins Michael Zetterer (30) steht vor dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt, um dort Kevin Trapp (35/vor dem Wechsel zum Paris FC) zu beerben. Neue Stammkraft in Bremen soll Youngster Mio Backhaus (21) werden. In Hein käme eine kostengünstige Alternative mit mehr Erfahrung hinzu. Der estnische Nationalkeeper (39 Länderspiele) war in der vergangenen Saison beim spanischen Erstliga-Absteiger Real Valladolid gesetzt.