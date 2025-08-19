Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

Werder legt sich auf neuen Torwart fest

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Clemens Fritz im Stadion @Maxppp

Werder Bremen möchte offenbar Karl Hein (23) als neuen Schlussmann verpflichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Grün-Weißen für den ihnen angebotenen Keeper vom FC Arsenal entschieden. Alexander Schwolow (33/vereinslos) ginge dann trotz guter Gespräche leer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werders bisherige Nummer eins Michael Zetterer (30) steht vor dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt, um dort Kevin Trapp (35/vor dem Wechsel zum Paris FC) zu beerben. Neue Stammkraft in Bremen soll Youngster Mio Backhaus (21) werden. In Hein käme eine kostengünstige Alternative mit mehr Erfahrung hinzu. Der estnische Nationalkeeper (39 Länderspiele) war in der vergangenen Saison beim spanischen Erstliga-Absteiger Real Valladolid gesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Bremen
Arsenal
Karl Hein
Alexander Schwolow

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Bremen Logo SV Werder Bremen
Arsenal Logo FC Arsenal
Karl Hein Karl Hein
Alexander Schwolow Alexander Schwolow
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert