Premier League-Debüt für Arsenal-Wunderkind

Max Dowman hat ein viel beachtetes Debüt für den FC Arsenal gegeben. Mit 15 Jahren, 7 Monaten und 23 Tagen ist der offensive Mittelfeldspieler nun der zweitjüngste Debütant in der Geschichte der Premier League. Etwa zwei Monate jünger war lediglich Ethan Nwaneri, der 2022 ebenfalls für die Gunners seinen Einstand in der englischen Eliteliga gab.

Dowman erlangte Bekanntheit, als er mit nur 13 Jahren bereits in der U18 der Londoner auflief. Am gestrigen Samstag wurde der englische U17-Nationalspieler beim Sieg gegen Aufsteiger Leeds United (5:0) in der 64. Minute eingewechselt. Der Youngster zeigte eine starke Leistung und holte in der Nachspielzeit gegen den ehemaligen Hoffenheimer Anton Stach (26) einen Elfmeter heraus, der von Viktor Gyökeres (27) zum Endstand verwandelt wurde.